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13:09, 20 декабря 2023Мир

EC согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

El Mundo: ЕС согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

Фото: Borja Suarez / Reuters

Европейский союз (ЕС) согласовал пакт о миграции, предоставлении убежища и усилении контроля на границах. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

«Цель состоит в том, чтобы переправлять не менее 30 тысяч мигрантов каждый год, но страны могут отказаться принимать часть приветствуемых мигрантов в обмен на компенсацию в размере 20 тысяч евро за каждый отклоненный перевод или средства эквивалентной стоимости», — отмечается в материале издания.

Газета подчеркивает, что инициаторами пакта выступили Италия и Испания, которые сталкиваются с большим наплывом мигрантом через Северную Африку и Средиземное море. Согласно договору, в том случае, если мигрант не захочет переселяться в страну, в которую он будет направлен в рамках квоты, ему может быть предоставлена компенсация. Подобная система перераспределения прибывших мигрантов получила название механизма «гибкой солидарности».

Ранее стало известно о планах ЕС профинансировать возведение стен и заборов с колючей проволокой в третьих странах, чтобы предотвратить выезд нелегальных мигрантов.

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      Максим Габриелян
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