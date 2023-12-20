Американская модель Эмили Ратаковски лишилась бесплатных билетов на спортивные матчи. Об этом сообщает Page Six.

Анонимные инсайдеры рассказали журналистам, что знаменитость подала заявку на предоставление дополнительных мест на матч хоккейной команды «Рейнджерс», который должен состояться на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, но получила отказ. Согласно предположениям источников, руководство спорткомплекса исключило ее из VIP-списков.

Собеседники издания напомнили, что 24 ноября Ратаковски и российская модель Ирина Шейк посетили баскетбольный матч команд «Никс» и «Майами Хит». Тогда на протяжении всей игры манекенщицы разговаривали, смеялись, а потом вовсе покинули трибуны за две минуты до ее завершения. Инсайдеры отметили, что они это сделали из-за проблем с детьми дома. «Они ушли слишком рано! Люди видели, как это случилось. А ведь это был важный матч», — заключили они.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Тогда манекенщица обвинила журналистов в своем одиночестве, поскольку, по ее мнению, они не дают ей ходить на свидания.