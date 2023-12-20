Генерал НАТО Виейра Борхес: Украина может пойти на территориальные уступки

Украина может пойти на территориальные уступки, чтобы достичь прекращения огня с Россией. Об этом заявил председатель Комиссии по военной истории Португалии, генерал Жуан Виейра Борхес, служивший в структурах НАТО, польскому изданию ONET.

«Без поддержки США Украина больше не сможет вернуть утраченные территории. Существует риск того, что Киев пойдет на уступки на местах и ​​потеряет свой переговорный потенциал», — отметил генерал.

Виейра Борхес также добавил, что в следующем году в США состоятся президентские выборы. Данный факт негативно скажется на поддержке Киева. По его мнению, в случае прихода республиканцев к власти Украину ждут большие трудности в получении военной помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным процессом поиск формулы мира Киевом без участия Москвы. Он отметил, что в Кремле считают тему переговоров с Украиной неактуальной, так как для переговорного процесса нет базиса.