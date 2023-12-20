В Кремле назвали абсурдным процессом поиск формулы мира Киевом без Москвы

Песков назвал абсурдным процессом поиск формулы мира Киевом без России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным процессом поиск формулы мира Киевом без участия Москвы. Его цитирует РИА Новости.

«Вот эта "формула мира", которая упоминалась, здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. "Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом», — сказал он.

Песков также заявил, что это является процессом, который не имеет потенциала достичь каких-либо результатов. По его словам, в Кремле считают тему переговоров с Украиной неактуальной. Он объяснил, что для переговорного процесса нет базиса.

Ранее Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. Как он утверждал, Украина ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.