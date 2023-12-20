Глава РПЦ заявил о недостаточности принимаемых в России мер против абортов

Патриарх Кирилл счел принимаемые в России меры борьбы с абортами недостаточными

Русская православная церковь (РПЦ) не может признать достаточными меры, принимаемые в России против абортов. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы. Фрагмент выступления предстоятеля РПЦ приводит РИА Новости.

Ранее ряд российских регионов принял законы, ограничивающие проведение абортов и вводящие ответственность за склонение к ним.

Церковь приветствует любые усилия государства, направленные на борьбу с абортами, сказал патриарх. При этом сама возможность аборта «все еще допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями», подчеркнул он.

По словам патриарха, нередко женщины решаются сделать аборт не вследствие тяжелой жизненной ситуации, а из-за нежелания изменить привычный жизненный уклад. Он также заявил о готовности РПЦ помогать беременным женщинам, испытывающим материальные трудности.

В ноябре глава РПЦ призвал российские регионы распространить практику введения наказания за склонение женщин к аборту. Необходимость этого он объяснил существование в России «проблемы с популяцией».