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10:11, 20 декабря 2023Россия

Губернатор прокомментировал обрушение шестиэтажного дома в центре Петербурга

Беглов: при обрушении шестиэтажного дома в Петербурге никто не пострадал

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

При обрушении шестиэтажного дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге никто не пострадал. Об этом, комментируя происшествие, заявил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит 78.ru.

«Жертв и пострадавших нет именно благодаря грамотным действиям и настойчивости администрации района», — пояснил Беглов, отметив, что жильцов соседних домов временно разместили в городских гостиницах.

Шестиэтажный расселенный дом на Гороховой обрушился в ночь на среду, 20 декабря. Это было второе за сутки обрушение конструкций в здании. Из соседнего дома после ЧП эвакуировали 27 жильцов.

Из дома в Петербурге за несколько часов до обрушения успели эвакуировать людей. В аварийном здании до последнего продолжали жить люди — там находилось несколько хостелов.

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      Анастасия Шейкина
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