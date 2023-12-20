Губернатор прокомментировал обрушение шестиэтажного дома в центре Петербурга

Беглов: при обрушении шестиэтажного дома в Петербурге никто не пострадал

При обрушении шестиэтажного дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге никто не пострадал. Об этом, комментируя происшествие, заявил губернатор города Александр Беглов, его слова приводит 78.ru.

«Жертв и пострадавших нет именно благодаря грамотным действиям и настойчивости администрации района», — пояснил Беглов, отметив, что жильцов соседних домов временно разместили в городских гостиницах.

Шестиэтажный расселенный дом на Гороховой обрушился в ночь на среду, 20 декабря. Это было второе за сутки обрушение конструкций в здании. Из соседнего дома после ЧП эвакуировали 27 жильцов.

Из дома в Петербурге за несколько часов до обрушения успели эвакуировать людей. В аварийном здании до последнего продолжали жить люди — там находилось несколько хостелов.