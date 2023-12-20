В центре Петербурга обрушился шестиэтажный дом

МЧС: на Гороховой улице в Петербурге обрушился шестиэтажный расселенный дом

Шестиэтажный расселенный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на среду 20 декабря, сообщение поступило в 02:02 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что сведения о пострадавших не поступали.

Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций. К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС: 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

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