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20:20, 19 декабря 2023Среда обитания

Построенный в России за миллионы рублей мост рухнул спустя полгода

В Карелии обрушился мост, построенный в июле за 8,2 миллиона рублей

Фото: страница ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» во «ВКонтакте»

В деревне Судалица в Карелии обрушился подвесной пешеходный мост. Он не простоял и полгода, пишет «Московский комсомолец».

Балки моста надломились, конструкция покосилась и частично упала в реку. Попасть на другой берег местные жители теперь могут только по автомобильному мосту в Олонце в паре километров от деревни. Ремонтные работы будут проводиться по гарантии. На восстановление переправы планируется отвести две недели, уточняет новостной портал «Республика».

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На строительство переправы через реку Мегрега власти потратили 8,2 миллиона рублей. На открытии моста в июле 2023 года депутаты республиканского заксобрания оценили сооружение как «крайне надежное и долговечное».

Ранее в Петрозаводске рухнул мост для влюбленных. Конструкция не выдержала и двух сезонов из-за кражи удерживающего троса.

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      Виктория Клабукова
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