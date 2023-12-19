Построенный в России за миллионы рублей мост рухнул спустя полгода

В Карелии обрушился мост, построенный в июле за 8,2 миллиона рублей

Фото: страница ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» во «ВКонтакте»

В деревне Судалица в Карелии обрушился подвесной пешеходный мост. Он не простоял и полгода, пишет «Московский комсомолец».

Балки моста надломились, конструкция покосилась и частично упала в реку. Попасть на другой берег местные жители теперь могут только по автомобильному мосту в Олонце в паре километров от деревни. Ремонтные работы будут проводиться по гарантии. На восстановление переправы планируется отвести две недели, уточняет новостной портал «Республика».

На строительство переправы через реку Мегрега власти потратили 8,2 миллиона рублей. На открытии моста в июле 2023 года депутаты республиканского заксобрания оценили сооружение как «крайне надежное и долговечное».

Ранее в Петрозаводске рухнул мост для влюбленных. Конструкция не выдержала и двух сезонов из-за кражи удерживающего троса.