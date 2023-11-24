В российском городе из-за кражи рухнул мост для влюбленных

В Петрозаводске из-за кражи троса обрушился «Поцелуев мост»

В Петрозаводске неизвестные украли часть моста для влюбленных, в результате чего сооружение рухнуло. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Подъем».

Речь идет о «Поцелуевом мосте» — подвесной конструкции, которая располагалась в Прионежском районе над рекой Лососинкой, на лыжной трассе «Фонтаны». Мост был построен силами активистов, но не простоял и двух сезонов: кто-то похитил удерживающий трос, после чего нагрузка целиком легла на одно из деревьев, а затем из-за сильного ветра оно упало вместе с мостом и было снесено течением.

По словам исполняющей обязанности главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, мост находится в Прионежском районе Карелии, так что власти города не могут выделить на его восстановление деньги, так как это будет считаться нецелевым расходованием средств. Один из волонтеров, устанавливавших конструкцию, сообщил, что трос, скорее всего, «приглянулся злодеям» из-за того, что тот был «гостовским, самого высокого качества». Он добавил, что на материалы, необходимые для строительства моста, было потрачено около 250 тысяч рублей, при этом работы по установке выполнялись бесплатно.

Активист признался, что его и других волонтеров расстроила новость о краже и обрушении моста, однако они попробуют отремонтировать объект. «Найти того, кто снял трос, вероятно, не удастся. Посмотрим с ребятами, что можно теперь сделать. Теперь, скорее всего, весной. Трос ставили весной специально для выравнивания нагрузки на деревья. По весне посмотрим, как восстановить... Надо же где-то молодым целоваться», — заключил он.

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