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09:04, 20 декабря 2023Силовые структуры

Из ОАЭ депортировали россиянку за хищение миллионов рублей

МВД сообщило о задержании объявленной в розыск за кражу 32 млн рублей россиянки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сотрудники Интерпола МВД России и линейного управления МВД России задержали в аэропорту Домодедово депортированную из ОАЭ россиянку. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, женщина работала в автосалоне в Санкт-Петербурге. Она похитила из него 32 миллиона рублей и уехала за границу. Тогда преступницу объявили в международный розыск.

Вскоре силовики получили информацию от зарубежных партнеров о задержании фигурантки в ОАЭ. «Компетентными органами этого государства принято решение о депортации Марии Кошелевой в Российскую Федерацию», — уточнила Волк. По прибытии в Россию ее задержали.

Ранее стало известно, из Катара в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ был депортирован россиянин Марк Сергеев, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия.

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      Екатерина Кашурникова
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