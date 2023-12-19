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19:30, 19 декабря 2023Силовые структуры

Катар передал МВД обвиняемого в хулиганстве в Москве россиянина

Катар передал МВД РФ стрелявшего в магазине Москвы россиянина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Из Катара в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ был депортирован россиянин Марк Сергеев, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом во вторник, 19 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, преступление было совершено в сентябре 2022 года, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в одном из магазинов Москвы произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета.

Злоумышленник скрылся от силовиков за границей, но в августе 2023 года по запросу России он был задержан в Катаре. 19 декабря в аэропорту Дохи его передали сотрудникам российских правоохранительных органов.

3 декабря власти Турции заявили о задержании одного из лидеров якобы действующей в России ОПГ Шамиля Амирова.

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      Владимир Седов
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