Дорогу в Крым через новые регионы отремонтировали

Вице-премьер РФ Хуснуллин: завершен ремонт сухопутного коридора в Крым

Специалисты госкомпании «Автодор» завершили ремонт сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщается на сайте правительства.

Около 160 километров магистрали на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области были восстановлены в 2022 году. В 2023-м было обновлено еще 200 километров дорожного полотна в Запорожской и Херсонской областях, рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. На данный момент готово порядка 360 километров автотрассы.

В ноябре вице-премьер рассказал о проектировке альтернативного Крымскому мосту маршрута. Железная дорога из Ростовской области в Крым пройдет через новые регионы, частично вблизи линии соприкосновения.