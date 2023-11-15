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20:27, 15 ноября 2023Среда обитания

Стали известны подробности об альтернативе Крымскому мосту

Хуснуллин: новая железная дорога в Крым находится на этапе проектирования
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Железная дорога из Ростовской области в Крым, которая станет альтернативой маршруту по Крымскому мосту, находится на этапе проектирования. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

Дорога пройдет через новые регионы. Хуснуллин отметил, что по этим же территориям железная дорога проходила и во времена СССР. Сейчас часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, в то время как другая часть проходит ближе к ней.

«Пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить поток через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но окончательного решения пока нет», — рассказал вице-премьер.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что новая железная дорога сможет снизить нагрузку на Крымский мост и серьезно сократить логистику.

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      Александра Качан
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