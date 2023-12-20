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16:00, 20 декабря 2023Мир

Лавров заявил о возможном препятствии США принятию резолюции ООН по Газе

Лавров: США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании ООН по Газе
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия не исключает, что США могут воспрепятствовать принятию резолюции на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по сектору Газа в пользу соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в Катаре состоялась встреча представителей администрации президента США Джо Байдена и израильским правительством, где было выдвинуто предложение о новой гуманитарной паузе сроком в одну неделю в обмен на удерживаемых в Газе заложников.

Он отметил, что по совпадению Совбез рассматривает соответствующий вопрос уже несколько дней. «Я не исключаю, что наши американские коллеги придут сегодня в Нью-Йорке на заседание Совета Безопасности и скажут: "Вы знаете, есть хорошее предложение о гуманитарной паузе на неделю, давайте резолюцию не будем принимать"», — констатировал министр.

Ранее Лавров заявил, что украинский и ближневосточный кризисы обозначили водораздел между странами коллективного Запада и остальным миром. По его словам, именно сейчас решится вопрос, удастся ли сформировать действительно справедливый и демократический мировой порядок, опирающийся на центральную роль ООН или нет.

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      Дарья Балацкая
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