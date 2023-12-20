Лавров высказался о разделении между странами Запада и остальным миром

Лавров: кризис на Украине определил водораздел Запада с остальным миром

Украинский и ближневосточный кризисы определили водораздел между странами Запада и остальным миром. Об этом на пленарном заседании Российско-арабского форума сотрудничества заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Кризис на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, обозначившийся водораздел в подходах к этим кризисам между западным меньшинством и мировым большинством свидетельствует о том, что мир находится на судьбоносной развилке», — высказал он свое мнение.

Министр отметил, что сейчас решается вопрос, удастся ли сформировать действительно справедливый и демократический миропорядок, опирающийся на центральную роль ООН. По его словам, новый мир должен опираться прежде всего на принцип суверенного равенства государств и на выверенный баланс их интересов, а не на навязанные правила США и группы бывших колониальных метрополий.

Ранее Лавров заявил, что западные страны хотят дать Украине время на отдых от боевых действий. Он добавил, что именно с этой целью они настаивают на необходимости проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом.