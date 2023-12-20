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16:46, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Маэстро Понасенков опроверг выдвижение в президенты России

Историк Понасенков назвал фейком информацию о его выдвижении в президенты России

Кадр: @SENSUSCOMMUNE / YouTube

Историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известный как Маэстро, не планирует выдвигаться в президенты России в 2024 году. Он опроверг информацию о своем выдвижении на пост главы государства в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что впервые слышит об этом.

«Это фейк, может быть, даже чья-то нарочитая провокация, я к этому отношения не имею. (...). У меня другие планы на ближайший год», — сказал Маэстро.

Ранее в сети появился сайт с якобы предвыборной программой Евгения Понасенкова. Там сказано, что он намерен бороться за кресло российского лидера на ближайших выборах.

16 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу.

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      Мария Сметанина
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