Маэстро Понасенков опроверг выдвижение в президенты России

Историк Понасенков назвал фейком информацию о его выдвижении в президенты России

Историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известный как Маэстро, не планирует выдвигаться в президенты России в 2024 году. Он опроверг информацию о своем выдвижении на пост главы государства в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что впервые слышит об этом.

«Это фейк, может быть, даже чья-то нарочитая провокация, я к этому отношения не имею. (...). У меня другие планы на ближайший год», — сказал Маэстро.

Ранее в сети появился сайт с якобы предвыборной программой Евгения Понасенкова. Там сказано, что он намерен бороться за кресло российского лидера на ближайших выборах.

16 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу.

