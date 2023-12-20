Памфилова: поступило 16 заявок от претендентов в кандидаты на пост президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу.

Выборы в 2024 году впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. ЦИК разрешил проведение голосования в новых регионах с введенным военным положением. Памфилова заявляла, что голосование впервые состоится «в столь токсичной геополитической обстановке».

Парламентские партии выдвигают своих кандидатов

На данный момент парламентские партии определяются с кандидатами, которые пойдут на президентские выборы. Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть председателя партии Геннадия Зюганова, который неоднократно участвовал в президентской гонке, и 70-летнего депутата Госдумы Сергея Левченко.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Источники «Ведомостей» сообщали, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев могут стать конкурентами действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

Съезд ЛДПР выдвинул главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты. За его кандидатуру проголосовали 108 делегатов. Глава ЛДПР ранее не объявлял о планах баллотироваться, хотя отмечал, что коллеги по партии предлагали ему это сделать. Слуцкий был обвинен в сексуальных домогательствах по отношению к журналисткам в 2018 году, однако не понес за это никакого наказания.

Путин уже подал свои документы в ЦИК

18 декабря Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах. Президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», за выдвижение Путина в качестве кандидата на пост президента выступили 70 процентов россиян. Еще 15 процентов респондентов считают, что действующему главе государства нужно оставить пост и занять другую должность в руководстве страны.

Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — впервые в 2000-м, затем в 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.