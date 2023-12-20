Россиянам назвали два обязательных лекарства для домашней аптечки

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали два лекарства, которые, по их мнению, россиянам нужно обязательно иметь в домашней аптечке. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Аспирин и нитроспрей — это два препарата, которые должны быть всегда в домашней аптечке», — сказала Малышева. Как отметил Гандельман, оба лекарства необходимо принимать при возникновении боли в сердце.

В то же время кардиолог уточнил, что прием этих препаратов является мерой первой помощи. Тем, кто столкнулся с болью в сердце, нужно обязательно вызвать скорую помощь, подчеркнул он.

Ранее Елена Малышева и ее коллеги Андрей Продеус и Михаил Коновалов призвали избегать продуктов, содержащих краситель Е171. Они предупредили, что эта пищевая добавка повышает риск развития рака кишечника.

Перед этим Малышева и Гандельман раскрыли три суперпродукта для тех, кто столкнулся с запором. В частности, врачи посоветовали употреблять йогурт, чтобы справиться с этим нарушением.