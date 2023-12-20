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18:39, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Родившая шестерых детей российская блогерша рассказала об их воспитании

Кадр: Наталья Подольская / YouTube

Российская блогерша Вероника Бондаренко, родившая шестерых детей, рассказала об их воспитании. В интервью певице Наталье Подольской, доступном на YouTube, она также объяснила, действительно ли, что родителям легче справляться с заботой о нескольких детях, чем об одном.

«Когда ребенок один, все внимание мамы, папы, бабушек-дедушек-знакомых, — на него. Как он улыбнулся, как он сел, как он упал, потом все обсуждают эту разбитую коленку очень долго и то, как можно было это предотвратить. А чем их больше, тем ты проще ко всему относишься», — заявила Бонадернко.

По словам Бондаренко, ее дети постоянно общаются и проводят время друг с другом, поэтому не нуждаются в таком количестве внимания родителей, какое нужно одному ребенку. Блогерша также отметила, что у их семьи есть няня и помощница по хозяйству. Кроме того, ее дети посещают психолога.

Ранее популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) опровергла распространенный стереотип о материнстве. Она заверила, что, вопреки расхожему мнению, ребенок не занимал все ее время в первые дни жизни.

Вероника Бондаренко — российская блогерша, публикующая контент о материнстве и воспитании детей. На ее аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) подписаны почти миллион пользователей.

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      Олег Давыдов
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