Популярная российская блогерша развеяла миф о материнстве

Популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе), ставшая матерью пять месяцев назад, рассказала, что, вопреки расхожему мнению, ребенок не занимал все ее время в первые дни жизни. Миф о материнстве она развеяла в выпуске подкаста блогерши Карины Каспарянц, доступном на Rutube.

Пушман призналась, что нередко слышала о том, что с появлением ребенка связано множество сложностей. «Всегда так пугают: "Все, забудьте про сон, забудьте про жизнь, обо всем забудьте. Будете только ребенком заниматься". Да нет. Есть время, когда ты можешь и собой заниматься, и отдохнуть», — высказалась блогерша.

Она добавила, что «первые две недели были вообще легкотня». Однако Пушман подчеркнула, что то, насколько загружены родители после появления на свет детей, зависит и от самого ребенка.

Ранее Пушман рассказала о своем первом заработке на YouTube. Блогерша рассказала, что получила от видеохостинга 20 тысяч рублей. Она призналась, что не помнит, куда потратила их.