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11:46, 20 декабря 2023Ценности

Маникюр Роберта Паттинсона на обложке журнала вызвал ажиотаж в сети

Фото: ODDA Magazine

Британский актер Роберт Паттинсон попал на обложку журнала ODDA и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующий снимок и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летнюю телезвезду запечатлели крупным планом в футболке модного дома Dior синего цвета. Среди прочего мужчина надел золотой перстень. Однако внимание поклонников привлекла другая деталь на фотографии, а именно необычный дизайн на ногтях Паттинсона. На размещенном кадре видно, что мастер сделал актеру маникюр с его собственным изображением.

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«Вот это ногти!», «Подскажите контакты мастера, потому что это шедевр», «Как всегда превзошел всех», «Паттинсон с таким маникюром выглядит недостаточно маскулинно для роли Бэтмена», «Шикарный маникюр», «Вау, Роберт не стареет. Выглядит потрясающе», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях.

В ноябре стало известно, что Роберт Паттинсон и его возлюбленная, певица и модель Сьюки Уотерхаус, ждут ребенка.

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      Карина Черных
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