МЦД выйдут за пределы Подмосковья

Собянин: МЦД продлят до Твери, Калуги и Тулы

Сеть Московских центральных диаметров (МЦД) продлят за пределы Подмосковья в другие регионы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

Наземное метро свяжет Москву с Тверью, Калугой и Тулой. В планах градоначальника дойти и до других крупных городов Центральной России.

Кроме того, Собянин анонсировал строительство трех новых линий и около 40 станций метрополитена. Подвижной состав столичного транспорта будет обновлен, добавил глава Москвы.

В ноябре заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, говоря о будущем продлении маршрутов МЦД, также упоминал Рязань и Ярославль.