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11:38, 20 декабря 2023Среда обитания

МЦД выйдут за пределы Подмосковья

Собянин: МЦД продлят до Твери, Калуги и Тулы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сеть Московских центральных диаметров (МЦД) продлят за пределы Подмосковья в другие регионы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

Наземное метро свяжет Москву с Тверью, Калугой и Тулой. В планах градоначальника дойти и до других крупных городов Центральной России.

Кроме того, Собянин анонсировал строительство трех новых линий и около 40 станций метрополитена. Подвижной состав столичного транспорта будет обновлен, добавил глава Москвы.

В ноябре заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, говоря о будущем продлении маршрутов МЦД, также упоминал Рязань и Ярославль.

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      Виктория Клабукова
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