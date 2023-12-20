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09:28, 20 декабря 2023Культура

Михалков рассказал об ударе Меньшикова

Михалков вспомнил, как Меньшиков отказался играть в фильме «12»

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал об ударе актера и художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

По словам кинематографиста, в 2007 году актер за два дня до начала съемок отказался участвовать в фильме «12» Михалкова, в результате роль в картине исполнил актер Сергей Маковецкий.

Режиссер признался, что поступок его задел. «Нельзя к этому относиться как-то нейтрально. Это был удар серьезный», — сказал он.

Ранее Никита Михалков назвал главного режиссера страны. Кинодеятель упомянул Жору Крыжовникова, назвав его «серьезным, думающим и очень профессиональным режиссером».

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      Варвара Кошечкина
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