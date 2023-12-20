Агата Муцениеце показала квартиру матери в Риге

Агата Муцениеце приехала в Ригу и показала квартиру своей матери

Российская актриса латышского происхождения Агата Муцениеце показала квартиру матери Нонны в Риге. Видео она опубликовала в своем YouTube-канале.

На кадрах видны отставшие от стены обои и облупившаяся краска. Звезда «Закрытой школы» признается, что квартира требует ремонта. Тем не менее на уговоры сменить плитку или шкафы на кухне мама артистки не поддается. Переубедить родительницу невозможно, сетует Муцениеце.

Подписчики Муцениеце отметили в комментариях, что многие родители отказываются менять привычную обстановку в доме, либо стесняются принимать помощь от детей. Вдобавок поклонники актрисы назвали дом ее матери порталом в детство.

Переход через границу, по словам актрисы, был рискованным. Загранпаспорт ее сына оказался просрочен, равно как и ее собственные водительские права. Ради их переоформления Муцениеце и вернулась на родину. Особых трудностей на таможне не возникло: артистке лишь выписали предупреждение.

Ранее Сергей Безруков снял на видео квартиру своих родителей в Москве. В квартире две комнаты и раздельный санузел. В гостиной стоит стенка-сервант, можно заметить обои с цветами. В «маленькой, как у всех», по словам артиста, кухне разместились деревянный гарнитур и доверху увешанный магнитами холодильник.