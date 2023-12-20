Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:04, 20 декабря 2023Среда обитания

Агата Муцениеце показала квартиру матери в Риге

Агата Муцениеце приехала в Ригу и показала квартиру своей матери

Российская актриса латышского происхождения Агата Муцениеце показала квартиру матери Нонны в Риге. Видео она опубликовала в своем YouTube-канале.

На кадрах видны отставшие от стены обои и облупившаяся краска. Звезда «Закрытой школы» признается, что квартира требует ремонта. Тем не менее на уговоры сменить плитку или шкафы на кухне мама артистки не поддается. Переубедить родительницу невозможно, сетует Муцениеце.

Подписчики Муцениеце отметили в комментариях, что многие родители отказываются менять привычную обстановку в доме, либо стесняются принимать помощь от детей. Вдобавок поклонники актрисы назвали дом ее матери порталом в детство.

Переход через границу, по словам актрисы, был рискованным. Загранпаспорт ее сына оказался просрочен, равно как и ее собственные водительские права. Ради их переоформления Муцениеце и вернулась на родину. Особых трудностей на таможне не возникло: артистке лишь выписали предупреждение.

Ранее Сергей Безруков снял на видео квартиру своих родителей в Москве. В квартире две комнаты и раздельный санузел. В гостиной стоит стенка-сервант, можно заметить обои с цветами. В «маленькой, как у всех», по словам артиста, кухне разместились деревянный гарнитур и доверху увешанный магнитами холодильник.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

      В России раскрыли список уникальных недорогих гаджетов

      Для автомобилей Tesla выпустят беспроводную зарядку

      Боррель возмутился требованиями остановить конфликт на Украине

      Россиян предостерегли от одного типа сделок с жильем

      В действиях Украины увидели желание начать переговоры с Россией

      Украина снизила запросы на финансовую помощь от Запада

      Туристы назвали российские города с лучшими отелями

      Агата Муцениеце показала квартиру матери в Риге

      Россиянам назвали свободную от налога сумму дохода по вкладам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости