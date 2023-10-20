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14:32, 20 октября 2023Среда обитания

Сергей Безруков показал квартиру родителей на видео

Сергей Безруков разместил в соцсетях видео из квартиры родителей в Москве

Российский актер Сергей Безруков приехал навестить родителей и снял на видео их квартиру в Москве. Кадры он дополнил лиричной музыкой. Соответствующая сторис появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В квартире две комнаты и раздельный санузел. В гостиной стоит стенка-сервант, можно заметить обои с цветами. В коридоре постелен паркет, а на кухне и в спальне — линолеум. В «маленькой, как у всех», по словам артиста и его мамы, кухне разместились деревянный гарнитур и доверху увешанный магнитами холодильник.

Народный артист приехал в гости с женой Анной Матисон и детьми. Их сидящими на ковре среди игрушек Безруков тоже успел показать на записи.

18 октября Безруков отметил 50-летие. Отучившись в мастерской Табакова, он попал в труппу «табакерки». В 2010 году он основал собственный Театр Сергея Безрукова, а в 2014-м возглавил Московский губернский драматический театр. Всенародную славу Безрукову принесла роль в сериале «Бригада», позднее он воплотил на экране Пушкина, Есенина и Высоцкого. За поддержку специальной военной операции актер был включен в санкционные списки стран Евросоюза, Швейцарии, Канады и Украины.

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      Виктория Клабукова
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