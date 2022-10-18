Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:36, 18 октября 2022Культура

Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции

Сергей Безруков поблагодарил Канаду за санкции в день своего рождения
СюжетСанкции против России:

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил Канаду за введение санкций в день своего 49-летия. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артист в юмористической форме отметил, что государство первым поздравило его с праздником, добавив в санкционный список накануне. Безрукова обвинили в «распространении дезинформации».

«Первой с Днем рождения меня поздравила Канада! Проснулся и прочитал их "сердечные пожелания". Спасибо, что не забыли и подготовились», — отметил актер.

О том, что Канада расширила санкции против России, внеся в список еще 34 физлица и одно юрлицо, стало известно в понедельник, 17 октября.

Помимо Безрукова под санкции попали помощник президента России Владимир Мединский и российский телеканал «Звезда». Также в списке оказались журналист Дмитрий Губерниев и актер Владимир Машков.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что из-за санкций балерины остались без обуви.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске
В России выявили 9 474 случая коронавируса
Врач предупредила об опасности самостоятельной чистки сосудов
Кокорин ответил на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед»
В российском регионе призвали всех подходящих для мобилизации безработных
Создатель российского «Федора» представил лунного робота
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы на пляж и убил двухлетнего ребенка
Из Египта депортировали обвиняемого в покушении на заказное убийство россиянина
В российском регионе двое подростков заживо сожгли пенсионерку на улице
ЕС отказался от введения потолка цен на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.