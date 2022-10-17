Канада расширила санкции против России, внеся в список еще 34 физлица и одно юрлицо

Власти Канады расширили санкции против России, внеся в список еще 34 физлица и одно юрлицо. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица «распространяют дезинформацию».

Под санкции в том числе попали помощник президента РФ Владимир Мединский и российский телеканал «Звезда». Также в списке оказался журналист Дмитрий Губерниев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил разное отношение к вопросу антироссийских санкций среди стран Европейского союза. «Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря: один верит в санкции, а другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал он.