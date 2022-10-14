Венгрия объяснила отношение Европы к антироссийским санкциям

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа разделена по вопросу антироссийских санкций

Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил разное отношение к антироссийским санкциям среди стран Европейского союза (ЕС). Об этом он рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы находимся в эпицентре международной битвы, Европа разделена на два лагеря, один верит в санкции, а другой считает, что санкционную политику нужно менять, потому что мы в ней увязли», — сказал он.

Кроме того, политик заявил, что решение о введении санкций в Европе не было принято демократическим путем. По его словам, в связи с этим Будапешт подаст пример другим странам и спросит своих избирателей об отношении к санкциям на национальной консультации.