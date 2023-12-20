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16:41, 20 декабря 2023Из жизни

Мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Житель Индии мечом отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла ему любимый напиток. Об этом сообщает News9Live.

Мужчина по имени Дхарамвир из города Газиабад, штат Уттар-Прадеш, долгое время спорил с женой из-за своего пристрастия к чаю. 50-летняя женщина по имени Сундари твердила, что чай вреден для его здоровья. Однако мужчина ее не слушал и продолжал употреблять любимый напиток.

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Рано утром во вторник, 19 декабря, Дхарамвир снова поссорился с женой из-за чая. Он сказал Сундари принести ему напиток, однако женщина проигнорировала его просьбу. Мужчина пришел в ярость. В порыве гнева он схватил меч, который хранил дома, набросился на жену и отрубил ей голову на глазах у одного из сыновей.

Сразу после совершения преступления мужчина сбежал из дома. Он также начал угрожать соседям, узнавшим о произошедшем, и запретил им препятствовать его побегу. В настоящее время преступника разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что житель Индии попал под следствие из-за того, что якобы заставлял жену заниматься сексом с коллегами и насиловал ее. Как утверждает пострадавшая, после свадьбы мужчина стал проявлять агрессию по отношению к ней.

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