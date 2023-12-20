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08:20, 20 декабря 2023Силовые структуры

Мужчина сбежал из российского СИЗО и получил 2,5 года колонии

В Благовещенске осудили на 2,5 года 22-летнего мужчину за побег из СИЗО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Благовещенске суд приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы 22-летнего мужчину, сбежавшего из СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 313 («Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание») УК РФ. Он будет отбывать полученное наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденный попал в СИЗО-1 за кражи. 30 июля он проводил уборку во внутреннем посту приема, досмотра, хранения и передач посылок. Сотрудница изолятора оставила его одного в комнате, нарушив таким образом правила. Заключенный пролез через окно для приема передач, затем прошел в открытую входную дверь и сбежал.

Сотрудники региональных УФСИН России и органов внутренних дел смогли разыскать беглеца и вернуть в СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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