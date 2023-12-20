На Украине предъявили обвинения главе ЦИК России

СБУ предъявила обвинения главе ЦИК России Памфиловой и двум членам избиркома.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элле Памфиловой и двум членам избиркома — Павлу Андрееву и Людмиле Маркиной. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным СБУ, все трое обвиняемых якобы «фальсифицировали результаты выборов» в новых регионах России. Им вменяют в целом организацию избирательного процесса: создание территориальных избиркомов, утверждение результатов волеизъявления.

Уточняется, что на Украине уже возбудили уголовное дело на Памфилову, ее заместителя Николая Булаева и секретаря ЦИК России Наталью Бударину. Их подозревают в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Украины объявило в розыск Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В базе данных ведомства отмечается, что патриарх разыскивается СБУ и «скрывается от досудебного расследования».