МВД Украины объявило в розыск Патриарха Кирилла по нескольким уголовным статьям

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет РИА Новости.

В базе данных ведомства отмечается, что Патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ) и «скрывается от досудебного расследования». В розыске он находится с 11 ноября. Помимо этого указано, что священнослужителя надлежит взять под стражу.

Также в карточке разыскиваемого патриарха опубликована его фотография и указано мирское имя — Владимир Гундяев.

Ранее СБУ завела дело в отношении патриарха Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса Украины. В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягает на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.