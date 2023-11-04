СБУ возбудила дело в отношении патриарха Кирилла

СБУ заподозрила патриарха Кирилла в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса Украины. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

В частности, служба заподозрила, что патриарх распространяет «нарративы Кремля» и посягается на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Кроме того, речь идет об оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии России против Украины», планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны», указано в сообщении (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

В пресс-релизе также указано, что патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал начало боевых действий на Украине. СБУ подчеркивает, что марте 2022 года патриарх Кирилл благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова на проведение СВО, а в конце февраля 2023-го «оправдывал оккупацию востока Украины». В качестве пропаганды, как отмечает служба, глава РПЦ использует подконтрольные ему общины на территории России, а также представителей УПЦ Московского патриархата.

С 24 февраля 2022 года по материалам СБУ было заведено 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.

Сегодня, 4 ноября, президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации. Награду глава РПЦ получил по предложению Совета по межнациональным отношениям. Патриарх Кирилл также удостоился звания лауреата премии.