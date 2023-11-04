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10:36, 4 ноября 2023Россия

Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства нации

Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства российской нации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что премия была присуждена по предложению Совета по межнациональным отношениям. Патриарх Кирилл также получил звание лауреата премии.

Положение о за вклад в укрепление единства российской нации было утверждено в 2016 году. Премию решили ввести для поощрения граждан Российской Федерации, осуществляющих деятельность по укреплению единства российской нации.

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