Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства нации

Путин присудил патриарху Кириллу премию за укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что премия была присуждена по предложению Совета по межнациональным отношениям. Патриарх Кирилл также получил звание лауреата премии.

Положение о за вклад в укрепление единства российской нации было утверждено в 2016 году. Премию решили ввести для поощрения граждан Российской Федерации, осуществляющих деятельность по укреплению единства российской нации.