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13:04, 20 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о приобретении тысяч дронов-камикадзе

Newsweek: Украина закупит пять тысяч дронов для решения проблем с артиллерией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Платформа по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) United24 закупит пять тысяч дронов-камикадзе для украинских военных. Об этом пишет Newsweek.

Волонтеры сообщили о приобретении пяти тысяч FPV-беспилотников, три тысячи из которых будут оборудованы тепловизорами. Первая партия из трех тысяч дронов прибудет в страну в начале января 2024 года, остальные две тысячи — в феврале. При этом в United24 отметили, что собранной суммы хватит на покупку 10 тысяч БПЛА такого типа.

Журналисты подчеркивают, что закупка дронов во многом обусловлена их недорогой стоимостью. В разговоре с изданием украинские военные отметили, что беспилотники позволяют решить проблему недостаточной работы артиллерии.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что страна пытается компенсировать дефицит артиллерийских снарядов производством дронов-камикадзе. По его словам, нехватка боеприпасов у ВСУ продолжится и в будущем.

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      Юрий Леонов
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