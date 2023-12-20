Назван идеальный продукт для желающих похудеть

ETNT: нутрициологи рекомендовали желающим похудеть включить в рацион фисташки

Нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос назвали фисташки идеальным продуктом для желающих похудеть, так как в них содержится максимальное количество клетчатки. Их слова цитирует издание ETNT.

Нутрициологи рассказали, что клетчатка помогает поддерживать здоровый вес и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, холестерина и некоторых видов рака. Чтобы получить ее в достаточном количестве, можно включить в рацион темную фасоль, тыкву, семена чиа и гранат, яблоки, сушеный инжир, однако лучшим, по их мнению, продуктом являются фисташки. «Когда человеку необходимо похудеть, ему следует есть клетчатку и белок, — рекомендовали Лакатос и Лакатос-Шеймс. — Во многих продуктах есть то или другое. Фисташки же содержат и белок, и клетчатку».

25 граммов белка, 13 граммов клетчатки и всего 159 калорий одержит одна чашка фисташек (120 граммов)

Клетчатка вкупе с белком способна стабилизировать уровень сахара в крови, что важно для борьбы с лишним весом, продолжили нутрициологи. Фисташки, по их словам, предотвращают резкие приливы энергии, за которыми следуют спады активности. К тому же резкие скачки уровня сахара в крови приводят к сбоям в работе гормональной системы, например, к выбросу кортизола, стимулирующего накопление жира на животе. В заключение Лакатос и Лакатос-Шеймс отметили, что фисташки богаты антиоксидантами, борющимися с воспалением, которое замедляет потерю веса.

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