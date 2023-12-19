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10:00, 19 декабря 2023Забота о себе

Джейсон Момоа рассказал о диете перед съемками «Аквамена 2»

Актер Момоа заявил, что ел все подряд для набора мышц перед съемками «Аквамена»

Кадр: фильм «Аквамен»

Голливудский актер Джейсон Момоа рассказал, как приводил себя в форму перед съемками фильма «Аквамен и потерянное царство». О своей диете он поговорил с изданием E! News.

По словам 44-летнего артиста, для набора мышц он не считал калории, а «просто ел». «Все подряд. Нужно было сжигать столько калорий, что я просто ел и ел, постоянно двигался, работал целыми днями. Засовывал в себя еду и работал. Упорно занимайся, упорно ешь, упорно играй, просто делай это», — поделился своими принципами он.

Момоа заявил, что набирал мышечную массу не для красоты, а чтобы убедительнее изображать супергероя и не травмироваться. «Ты надеваешь двадцатикилограммовый костюм, и в нем нужно суметь двигаться. Очень много веса при этом приходится на колени. Так что я тренировался, чтобы не получить травмы», — сказал актер.

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      Александра Лисица
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