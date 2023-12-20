Назван набирающий популярность необычный сексуальный фетиш

Психотерапевт по вопросам секса Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярность набирает сплошинг — эротические игры с едой. Особенности этого необычного фетиша она назвала изданию Metro.

По словам Энгл, чтобы доставить удовольствие себе или партнеру, любители сплошинга используют еду с мягкой и текучей текстурой, которая легко разбрызгивается и оставляет следы. Чаще всего в ход идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто или нечто подобное, объяснила психотерапевт. Она уточнила, что воплощение этого фетиша может быть разнообразным и зависит от фантазии людей, его практикующих: одни капают на кожу шоколадом, другие принимают ванну с желе, третьи смотрят ролики, на которых привлекательные женщины садятся на торты.

Энгл добавила, что сексуальные игры с едой кажутся привлекательными по многим причинам. «Большое значение имеют аудиоэффекты, если быть точнее, звук хлюпающего вещества», — уточнила она. Также, по мнению специалистки, удовольствие приносят тактильное ощущение от прикосновения разных текстур к коже. Помимо этого, некоторых привлекают влажность и беспорядок, возникающие во время подобных практик.

Ранее психолог Ирина Молвинская назвала простые способы научиться получать удовольствие в постели. По ее словам, чувственность в первую очередь зависит от уверенности в своей сексуальности.