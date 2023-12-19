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05:02, 19 декабря 2023Забота о себе

Названы простые способы научиться получать удовольствие в постели

Фото: Forewer / Shutterstock / Fotodom

Одно из главных условий сексуального удовлетворения — это ощущение собственной сексуальности и привлекательности, заверила академический психолог Ирина Молвинская. Простые способы стать довольнее своей сексуальной жизнью специалистка назвала в комментарии для «Ленты.ру».

Тем, кто хочет научиться получать удовольствие от близости, Молвинская посоветовала честно ответить на несколько вопросов. «Хотели бы вы заняться с собой сексом? Понравилось ли бы вам это? Что хотелось бы изменить в себе как в объекте сексуального желания? Если ответы отрицательные, есть над чем работать», — отметила психолог.

Первым делом она призвала перестать думать, что полное расслабление — обязательное условие удовлетворения. По словам специалистки, это ложное убеждение преграждает путь к чувственному сексу.

Настоящее удовольствие мы получаем, когда по-настоящему хотим его себе доставить. Для того чтобы расслабиться и получить оргазм, нужно любить себя так, как никто другой, и кайфовать от себя в постели

Ирина Молвинскаяпсихолог
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Также многие лишают себя удовольствия из-за мыслей, что оно зависит исключительно от партнера. Партнер важен, добавила Молвинская, но еще большую роль играет уверенность в своей сексуальности.

«Наконец, измените свое отношение к интимной жизни в целом. Многие живут с убеждением, что секс — это супружеский долг, обязанность женщины и без постели муж сразу станет изменять. От подобных мыслей появляются комплексы, мешающие расслабиться», — посоветовала психолог напоследок.

Ранее врач-сексолог Андрей Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.

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      Вера Владзиевская
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