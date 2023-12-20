Названы возможные сопредседатели избирательного штаба Путина
Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2024 года могут стать спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. Их назвали источники «Коммерсанта».
Все трое входят в инициативную группу, поддержавшую самовыдвижение Путина, и участвовали в выборах от «Единой России» (ЕР).
7 декабря Совет Федерации утвердил дату выборов президента России, они пройдут 17 марта 2024 года. Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании.
18 декабря президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в выборах главы государства. Действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.