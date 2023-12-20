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02:25, 20 декабря 2023Россия

Названы возможные сопредседатели избирательного штаба Путина

«Ъ»: Жога, Машков и Лысенко могут возглавить избирательный штаб Путина

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2024 года могут стать спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, актер Владимир Машков и главврач одной из московских больниц Марьяна Лысенко. Их назвали источники «Коммерсанта».

Все трое входят в инициативную группу, поддержавшую самовыдвижение Путина, и участвовали в выборах от «Единой России» (ЕР).

7 декабря Совет Федерации утвердил дату выборов президента России, они пройдут 17 марта 2024 года. Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании.

18 декабря президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в выборах главы государства. Действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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      Марина Совина
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