Актер Никоненко раскритиковал награждение Орбакайте в Москве

Актер Никоненко заявил, что награды должны получать патриоты

Актер и режиссер Сергей Никоненко в интервью «Московскому комсомольцу» высказал недовольство тем, что актриса и певица Кристина Орбакайте удостоилась награды на ежегодной премии одного из телеканалов в Москве.

По мнению артиста, премию должны были получить другие исполнители. «Очень плохо, что она получила награды! Уехали и пускай там живут на здоровье, долго и счастливо. Россия и без них обойдется. Премии должны получать люди, которые живут и работают здесь, в России», — выступил с критикой Никоненко, отметив, что награду следовало отдать патриотам.

Ранее российский артист Евгений Миронов рассказал о том, как поссорился с Кристиной Орбакайте при знакомстве. Актер рассказал, что впервые встретил исполнительницу на съемках фильма «Лимита».