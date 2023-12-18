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11:42, 18 декабря 2023Культура

Миронов рассказал о ссоре с Орбакайте во время знакомства

Миронов сообщил, что Орбакайте не разговаривала с ним неделю из-за его ошибки
Евгений Миронов

Евгений Миронов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский артист Евгений Миронов рассказал о том, как поссорился с актрисой и певицей Кристиной Орбакайте при знакомстве. Об этом он сообщил в эфире программы «Синяя птица» на телеканале «Россия 1».

Актер рассказал, что впервые встретил исполнительницу на съемках фильма «Лимита». Артисты находились в одной гримерной, когда Миронов решил познакомиться с Орбакайте и представился ее поклонником, при этом перепутав певицу с ее коллегой, Натальей Ветлицкой.

«Думаю: "Как же мне к ней подлизаться?" Надо же какие-то партнерские отношения наладить. И тут говорю: "Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня". Она спрашивает: "Какая?» Говорю: "Посмотри в глаза, я хочу сказать"», поведал Миронов, добавив, что после этого Орбакайте не разговаривала с ним целую неделю.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию, вернется в США.

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      Анастасия Астахова
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