Mash: вернувшаяся в Россию Орбакайте уедет в США после новогодних корпоративов

Певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию, уедет обратно в США. Об этом пишет Mash в Telegram-канале со ссылкой на источник в окружении исполнительницы.

По его данным, Орбакайте уедет после того, как отработает новогодние корпоративы. Сейчас их цена с участием дочери Аллы Пугачевой составляет четыре с половиной миллиона рублей.

В США Орбакайте уедет в феврале — это будет позиционироваться как отпуск, так как впоследствии артистка, возможно, снова вернется в Россию.

В декабре Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певицу высказаться по поводу проведения специальной военной операции на Украине.

Впоследствии продюсер Павел Рудченко назвал причины возвращения Орбакайте. По мнению медиаменеджера, исполнительница вернулась на родину ради заработков на частных корпоративах. Он добавил, что несмотря на то, что Орбакайте дочь Аллы Пугачевой, она не выражала своих позиций по поводу политической ситуации, поэтому не станет отказываться от коммерческих предложений.