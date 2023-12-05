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17:49, 5 декабря 2023Культура

Продюсер назвал причину возвращения Орбакайте из США в Россию

Продюсер Рудченко: Орбакайте вернулась в Россию ради заработков на корпоративах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с News.ru назвал причины возвращения певицы Кристины Орбакайте из США в Россию.

По мнению медиаменеджера, исполнительница вернулась на родину ради заработков на частных корпоративах. «Я думаю, как любой коммерческий артист, Кристина Орбакайте не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах. Спрос на нее будет. Она не является токсичной артисткой», — поделился Рудченко.

Собеседник издания добавил, что несмотря на то, что Орбакайте дочь Аллы Пугачевой, она не выражала своих позиций по поводу политической ситуации, поэтому не станет отказываться от коммерческих предложений.

Ранее Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певицу высказаться по поводу проведения специальной военной операции на Украине.

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      Анастасия Астахова
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