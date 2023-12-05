Продюсер назвал причину возвращения Орбакайте из США в Россию

Продюсер Рудченко: Орбакайте вернулась в Россию ради заработков на корпоративах

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с News.ru назвал причины возвращения певицы Кристины Орбакайте из США в Россию.

По мнению медиаменеджера, исполнительница вернулась на родину ради заработков на частных корпоративах. «Я думаю, как любой коммерческий артист, Кристина Орбакайте не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах. Спрос на нее будет. Она не является токсичной артисткой», — поделился Рудченко.

Собеседник издания добавил, что несмотря на то, что Орбакайте дочь Аллы Пугачевой, она не выражала своих позиций по поводу политической ситуации, поэтому не станет отказываться от коммерческих предложений.

Ранее Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певицу высказаться по поводу проведения специальной военной операции на Украине.

