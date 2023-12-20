В России ответили на обвинения в нарушении обязательств перед ОПЕК+
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Валерий Селезнев прокомментировал информацию издания Bloomberg, которое на основе анализа данных о росте экспорта российской нефти сделал вывод, что Россия нарушает взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+. Соответствующие обвинения Селезнев отверг в беседе с «Лентой.ру».
«Сейчас много спекуляций на эту тему может быть, но прежде всего я хочу сказать, что Россия, естественно не может не выполнять взятые на себя обязательства: это просто физически невозможно. Дело в том, что контроль происходит прежде всего внутри ОПЕК+», — ответил парламентарий на вопрос о возможности нарушения договоренностей.
С учетом того, что все страны, которые участвуют в ОПЕК, не имеют претензий к России в части невыполнения своих обязательств, то можно говорить, что это не более, чем спекуляция
Он также предположил причину появления ошибочных данных об объемах экспорта.
«Существует большая путаница в связи с нарушением всех логистических цепочек и связей, в результате у них может быть и задвоение каких-то объемов. Мы же ведем свой учет и прекрасно понимаем, куда и в какие страны мы отправляем», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее Bloomberg сообщило, что экспорт нефтепродуктов из России за последние недели вырос до максимума с сентября. По данным Vortexa Ltd., в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 миллиона баррелей в сутки, сообщает. Если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили три миллиона баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. Одновременно российские морские поставки нефти увеличились до 3,28 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, как отмечает издание, у ОПЕК+ есть все основания заподозрить Россию в нарушении обязательств по снижению добычи и экспорта нефти. Официально Москва объем добычи давно не публикует, однако о цифрах можно судить по экспорту и объемам переработки, которые растут одновременно со снижением нефтяных котировок.