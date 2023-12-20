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11:49, 20 декабря 2023Экономика

Россию заподозрили в нарушении обязательств перед ОПЕК+

Bloomberg: Россия увеличила поставки нефтепродуктов вопреки квотам ОПЕК+

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Экспорт нефтепродуктов из России за последние недели вырос до максимума с сентября. По данным Vortexa Ltd., в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили три миллиона баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. Одновременно российские морские поставки нефти увеличились до 3,28 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, отмечает издание, у ОПЕК+ есть все основания заподозрить Россию в нарушении обязательств по снижению добычи и экспорта нефти. Официально Москва объем добычи давно не публикует, однако о цифрах можно судить по экспорту и объемам переработки, которые растут одновременно со снижением нефтяных котировок.

Ранее Минфин сообщил, что в ноябре цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals по сравнению с октябрем снизилась более чем на 10 процентов, до 72,84 доллара за баррель. Позднее, в середине декабря, ведомство указало, что резкое падение цены продолжилось.

На фоне общей тенденции нефтяного рынка в отдельные дни спотовая цена Urals опускалась ниже потолка на уровне 60 долларов за баррель. Однако в последние дни сырье подорожало из-за ситуации в Красном море.

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      Платон Щукин
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