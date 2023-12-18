Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE превысила $78 за баррель

Мировые цены на нефть резко выросли — стоимость барреля сырья марки Brent превысила отметку в 78 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С начала торгов февральские фьючерсы впервые с 5 декабря превысили отметку в 78 долларов. На максимуме сырье дорожало до уровня в 78,01 доллара за баррель. За день подорожание составило порядка процента.

Январские контракты на нефть также стали дороже: с момента открытия площадки их стоимость поднималась до 72,85 доллара за баррель.

Минфин России ранее заявил о снижении цены на российскую нефть Urals до 66,12 доллара за баррель. С 15 ноября по 14 декабря скидка на основной экспортный сорт составила 12,65 доллара. При этом в ноябре цена на Urals составляла 72,84 доллара за баррель, в октябре — 83,12 доллара.

Опрошенные Bloomberg аналитики предупредили о возможном подорожании перевозок нефти из-за остановки транзита через Красное море. Решение руководства третьей по величине нефтегазовой компании British Petroleum было продиктовано ростом числа нападений со стороны йеменских хуситов. Ранее под их обстрелы попали норвежские суда Swan Atlantic и Strinda.