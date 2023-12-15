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17:36, 15 декабря 2023Экономика

Минфин сообщил о резком падении цен на российскую нефть

Минфин сообщил о снижении цены на российскую нефть Urals до $66,12 за баррель

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals в период с 15 ноября по 14 декабря упала до 66,12 долларов за баррель при стоимости эталонного сорта Brent 78,89 долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Таким образом, дисконт увеличился до 12,65 доллара. Еще в ноябре, по данным ведомства, цена на Urals составляла 72,84 доллара за баррель, в октябре — 83,12 доллара. В декабре, скорее всего, резкое падение продолжится. По состоянию на середину месяца спотовые цены на Urals находятся устойчиво ниже потолка цен, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

Как указал Минфин, в соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортные пошлины на светлые и темные нефтепродукты с 1 января 2024 года обнулятся. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 24,7 доллара за баррель.

Ранее ведомство сообщило, что в январе-ноябре нефтегазовые доходы российского федерального бюджета упали на 22,8 процента, до 8,226 триллиона рублей, в сравнении с тем же периодом 2022-го.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете оценило падение доходов России. Только в ноябре они упали на 17 процентов, до 15,2 миллиарда долларов, что стало минимумом с июля.

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      Платон Щукин
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