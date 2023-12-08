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10:37, 8 декабря 2023Экономика

Нефтегазовые доходы России рухнули

Минфин: нефтегазовые доходы России упали на 22,8 % в январе-ноябре

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам января-ноября нефтегазовые доходы российского федерального бюджета сократились на 22,8 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го в рублевом выражении и упали до отметки в 8,226 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

Вышеуказанные данные являются предварительной оценкой ведомства. В Минфине связали резкое снижение с рядом факторов, включая высокую базу 2022 года, падение биржевых цен на нефть российской эталонной марки Urals в начале 2023-го и сокращение объемов вывоза природного газа.

Размер нефтегазовых поступлений в российский бюджет сильно зависит от курса рубля. При его ослаблении к доллару сырьевые доходы страны начинают расти. Так, в начале ноября в Минфине сообщили, что по итогам октября объем нефтегазовых доходов РФ достиг уровня в 1,634 триллиона рублей. Этот показатель стал максимальным за год и превысил июльское значение в два раза.

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Подобная динамика была во многом обусловлена резким укреплением курса доллара в начале второго месяца осени. В начале октября курс американской валюты в моменте превысил психологическую отметку в 100 рублей.

На этом фоне руководство Центробанка (ЦБ) было вынуждено резко повысить размер ключевой ставки сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В свою очередь, президент России Владимир Путин в ответ на резкое ослабление курса рубля подписал указ об обязательном возврате валютной выручки. Мера затронула компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

В то же время размер дополнительных нефтегазовых доходов превысил сентябрьский уровень на 37,8 миллиарда рублей, достигнув отметки в 551 миллиард рублей. Подобной динамике в октябре способствовал ряд факторов, включая рост биржевых цен на нефть и отсутствие выплат нефтяным компаниям по демпферному механизму. Для сравнения, в сентябре нефтяникам выплатили в общей сложности почти 300 миллиардов рублей в качестве компенсации.

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      Анатолий Акулов
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