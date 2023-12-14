МЭА: доходы России от продажи нефти упали на 17 % до минимума с июля

В ноябре доходы России от нефтяного экспорта из-за снижения цен упали на 17 процентов до 15,2 миллиарда долларов, что стало минимумом с июля. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет «Интерфакс».

Отдельно поставки нефти принесли 10,3 миллиарда долларов (минус 2,4 миллиарда по сравнению с октябрем), а нефтепродуктов — 4,9 миллиарда (минус 800 миллионов).

При этом в декабре стоимость российской нефти продолжила снижаться и неделю назад опустилась ниже ценового потолка, отмечают аналитики организации. Такое снижение обусловлено как падением нефтяных котировок, так и ростом дисконта к Brent. Добыча нефти в России в ноябре снизилась незначительно, при этом обещания сократить добычу на 300 тысяч баррелей по отношению к уровню мая-июня не выполняются.

В МЭА указали на активизацию усилий США по принуждению владельцев танкеров к соблюдению условий ценового потолка. Под санкции уже попали восемь компаний, а увеличение риска и сокращение доступных судов увеличило стоимость транспортировки на 65 процентов.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам ноября нефтегазовые доходы России упали более чем в полтора раза, а за 11 месяцев сократились на 22 процента в рублевом выражении, до 8,226 триллиона рублей.

Снижение мировых цен на нефть происходит на фоне неопределенных итогов министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября. Участники рынка посчитали, что объявленный уровень снижения добычи в 2024 году недостаточен, а ужесточить его организация не в состоянии, потому что наталкивается на внутренне сопротивление.